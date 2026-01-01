Bugünkü Molesmash Fiyatı

Bugünkü Molesmash (MOLE) fiyatı $ 0,00084 olup, son 24 saatte % 3,70 değişim gösterdi. Mevcut MOLE / USD dönüşüm oranı MOLE başına $ 0,00084 şeklindedir.

Molesmash, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- MOLE şeklindedir. Son 24 saat içinde MOLE, $ 0,00079 (en düşük) ile $ 0,00092 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MOLE, son bir saatte -%4,55 ve son 7 günde -%52,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 14,81 seviyesine ulaştı.

Molesmash (MOLE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 14,81$ 14,81 $ 14,81 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,40M$ 8,40M $ 8,40M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Molesmash piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 14,81. Dolaşımdaki MOLE arzı -- olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,40M.