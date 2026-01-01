Bugünkü Project Merlin Fiyatı

Bugünkü Project Merlin (MRLN) fiyatı $ 0,0000991 olup, son 24 saatte % 13,90 değişim gösterdi. Mevcut MRLN / USD dönüşüm oranı MRLN başına $ 0,0000991 şeklindedir.

Project Merlin, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- MRLN şeklindedir. Son 24 saat içinde MRLN, $ 0,0000986 (en düşük) ile $ 0,0001401 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MRLN, son bir saatte -%2,18 ve son 7 günde -%42,46 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 56,61K seviyesine ulaştı.

Project Merlin (MRLN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 56,61K$ 56,61K $ 56,61K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 79,28K$ 79,28K $ 79,28K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 800.000.000 800.000.000 800.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri ARB

Şu anki Project Merlin piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 56,61K. Dolaşımdaki MRLN arzı -- olup, toplam arzı 800000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 79,28K.