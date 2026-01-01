Bugünkü NexAIPhone Fiyatı

Bugünkü NexAIPhone (NEXAIPHONE) fiyatı $ 0,00000005125 olup, son 24 saatte % 1,69 değişim gösterdi. Mevcut NEXAIPHONE / USD dönüşüm oranı NEXAIPHONE başına $ 0,00000005125 şeklindedir.

NexAIPhone, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- NEXAIPHONE şeklindedir. Son 24 saat içinde NEXAIPHONE, $ 0,00000004849 (en düşük) ile $ 0,00000005564 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NEXAIPHONE, son bir saatte +%0,15 ve son 7 günde -%21,17 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 753,59K seviyesine ulaştı.

NexAIPhone (NEXAIPHONE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 753,59K$ 753,59K $ 753,59K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,13M$ 5,13M $ 5,13M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 100.000.000.000.000 100.000.000.000.000 100.000.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki NexAIPhone piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 753,59K. Dolaşımdaki NEXAIPHONE arzı -- olup, toplam arzı 100000000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,13M.