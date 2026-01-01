Bugünkü Notevia Fiyatı

Bugünkü Notevia (NVA) fiyatı $ 0,000000000142 olup, son 24 saatte % 1,38 değişim gösterdi. Mevcut NVA / USD dönüşüm oranı NVA başına $ 0,000000000142 şeklindedir.

Notevia, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- NVA şeklindedir. Son 24 saat içinde NVA, $ 0,000000000142 (en düşük) ile $ 0,000000000144 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NVA, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%21,12 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 12,36 seviyesine ulaştı.

Notevia (NVA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 12,36$ 12,36 $ 12,36 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 14,20B$ 14,20B $ 14,20B Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 100.000.000.000.000.000.000 100.000.000.000.000.000.000 100.000.000.000.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Notevia piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 12,36. Dolaşımdaki NVA arzı -- olup, toplam arzı 100000000000000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 14,20B.