Bugünkü OpenPad AI Fiyatı

Bugünkü OpenPad AI (OPAD) fiyatı $ 0.0001767 olup, son 24 saatte % 0.78 değişim gösterdi. Mevcut OPAD / USD dönüşüm oranı OPAD başına $ 0.0001767 şeklindedir.

OpenPad AI, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- OPAD şeklindedir. Son 24 saat içinde OPAD, $ 0.0001765 (en düşük) ile $ 0.0001873 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OPAD, son bir saatte -0.17% ve son 7 günde -29.72% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 1.74K seviyesine ulaştı.

OpenPad AI (OPAD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 1.74K$ 1.74K $ 1.74K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 176.70K$ 176.70K $ 176.70K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki OpenPad AI piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1.74K. Dolaşımdaki OPAD arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 176.70K.