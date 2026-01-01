Bugünkü OpNode Fiyatı

Bugünkü OpNode (OPNODE) fiyatı $ 0,00000249 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut OPNODE / USD dönüşüm oranı OPNODE başına $ 0,00000249 şeklindedir.

OpNode, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- OPNODE şeklindedir. Son 24 saat içinde OPNODE, $ 0,00000249 (en düşük) ile $ 0,00000249 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OPNODE, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%59,61 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 0,00 seviyesine ulaştı.

OpNode (OPNODE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,49K$ 2,49K $ 2,49K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki OpNode piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 0,00. Dolaşımdaki OPNODE arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,49K.