Bugünkü Orecast Fiyatı

Bugünkü Orecast (ORECAST) fiyatı $ 0,000000006904 olup, son 24 saatte % 4,25 değişim gösterdi. Mevcut ORECAST / USD dönüşüm oranı ORECAST başına $ 0,000000006904 şeklindedir.

Orecast, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- ORECAST şeklindedir. Son 24 saat içinde ORECAST, $ 0,000000006557 (en düşük) ile $ 0,000000007855 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ORECAST, son bir saatte +%3,46 ve son 7 günde -%30,25 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 98,48K seviyesine ulaştı.

Orecast (ORECAST) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 98,48K$ 98,48K $ 98,48K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,26M$ 17,26M $ 17,26M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 2.500.000.000.000.000 2.500.000.000.000.000 2.500.000.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki Orecast piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 98,48K. Dolaşımdaki ORECAST arzı -- olup, toplam arzı 2500000000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,26M.