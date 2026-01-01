Bugünkü OTS Fiyatı

Bugünkü OTS (OTS) fiyatı $ 0,000006176 olup, son 24 saatte % 7,55 değişim gösterdi. Mevcut OTS / USD dönüşüm oranı OTS başına $ 0,000006176 şeklindedir.

OTS, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- OTS şeklindedir. Son 24 saat içinde OTS, $ 0,000004554 (en düşük) ile $ 0,0000079 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OTS, son bir saatte +%1,94 ve son 7 günde -%8,90 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 4,56K seviyesine ulaştı.

OTS (OTS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 4,56K$ 4,56K $ 4,56K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 37,06K$ 37,06K $ 37,06K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri TONCOIN

Şu anki OTS piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 4,56K. Dolaşımdaki OTS arzı -- olup, toplam arzı 6000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 37,06K.