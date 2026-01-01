Bugünkü Ozone metaverse Fiyatı

Bugünkü Ozone metaverse (OZONAI) fiyatı $ 0,00005882 olup, son 24 saatte % 1,52 değişim gösterdi. Mevcut OZONAI / USD dönüşüm oranı OZONAI başına $ 0,00005882 şeklindedir.

Ozone metaverse, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 6780. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 OZONAI şeklindedir. Son 24 saat içinde OZONAI, $ 0,00005871 (en düşük) ile $ 0,00006079 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,03447626727041513 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000030714406696367 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OZONAI, son bir saatte +%0,03 ve son 7 günde -%5,23 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,10K seviyesine ulaştı.

Ozone metaverse (OZONAI) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.6780 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 55,10K$ 55,10K $ 55,10K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 117,64K$ 117,64K $ 117,64K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Toplam Arz 801.810.225,66 801.810.225,66 801.810.225,66 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Ozone metaverse piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,10K. Dolaşımdaki OZONAI arzı 0,00 olup, toplam arzı 801810225.66. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 117,64K.