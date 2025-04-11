Panda Swap (PANDA) Nedir?

Panda, yıldırım hızında işlemler gerçekleştirmek için merkezi bir limitli emir defteri, paylaşılan likidite ve getiri elde etmek için yeni özellikler kullanan Solana üzerinde tasarlanmış bir otomatik piyasa yapıcıdır (AMM).

Panda Swap, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Panda Swap yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Panda Swap Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Panda Swap, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PANDA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Panda Swap fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Panda Swap Fiyat Geçmişi

PANDA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak PANDA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Panda Swap fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Panda Swap (PANDA) Satın Alma

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PANDA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PANDA / VND ₫ 20.435877 1 PANDA / AUD A$ 0.0012752 1 PANDA / GBP ￡ 0.00060572 1 PANDA / EUR € 0.00070136 1 PANDA / USD $ 0.000797 1 PANDA / MYR RM 0.00352274 1 PANDA / TRY ₺ 0.03033382 1 PANDA / JPY ¥ 0.11465642 1 PANDA / RUB ₽ 0.06645386 1 PANDA / INR ₹ 0.06866155 1 PANDA / IDR Rp 13.50847255 1 PANDA / KRW ₩ 1.13209865 1 PANDA / PHP ₱ 0.045429 1 PANDA / EGP ￡E. 0.04092595 1 PANDA / BRL R$ 0.00467839 1 PANDA / CAD C$ 0.00110783 1 PANDA / BDT ৳ 0.09685941 1 PANDA / NGN ₦ 1.27315968 1 PANDA / UAH ₴ 0.0329958 1 PANDA / VES Bs 0.056587 1 PANDA / PKR Rs 0.22349474 1 PANDA / KZT ₸ 0.41188163 1 PANDA / THB ฿ 0.02666762 1 PANDA / TWD NT$ 0.02578295 1 PANDA / AED د.إ 0.00292499 1 PANDA / CHF Fr 0.00064557 1 PANDA / HKD HK$ 0.00617675 1 PANDA / MAD .د.م 0.0074121 1 PANDA / MXN $ 0.01620301

Panda Swap Kaynağı

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