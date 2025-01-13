PAWZONE (PAW) Nedir?

PawZone, yaklaşmakta olan Shiba Inu Katman 2 ağı olan Shibarium için merkeziyetsiz uygulamalar geliştirmeye odaklanan bir blok zinciri teknolojisi şirketidir. Toplulukları Pawfighters, kendilerini Shiba Inu ekosisteminin iyileştirilmesine adamıştır. PawZone şu anda Shibarium için bir NFT pazarı kuruyor ve bunun, yaklaşmakta olan oyun loncası Shiba Inu GG'nin ardından şu anda mevcut olan daha büyük NFT pazarlarının çoğundan daha iyi performans göstermesi bekleniyor. PAW, PawZone'un Yönetim işlevi gören resmi tokenidir ve Shiba Inu ekosistemine aynı anda saygı gösterirken uygulamalarımızda önemli kullanım alanlarına sahiptir. Satın alma gücü dışında, Shiba Inu GG'de seviye atlamak ve Pawzaar'da NFT kiralamak için $PAW tokeninin kullanılması gerekir.

PAWZONE, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, PAWZONE yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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- PAW staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

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PAWZONE Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, PAWZONE, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PAW fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen PAWZONE fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

PAWZONE Fiyat Geçmişi

PAW fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak PAW kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen PAWZONE fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

PAWZONE (PAW) Satın Alma

Nasıl PAWZONE satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım PAWZONE Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

PAWZONE Kaynağı

PAWZONE hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün: