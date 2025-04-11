ChainX (PCX) Nedir?

ChainX, Substrate çerçevesi üzerinde geliştirilmiş PoS konsensüs ağıdır. Şu anda, yıllık POS yaklaşık %60 oranındadır. Yaygın olarak "Substrate'in İlk Zinciri" olarak anılır ve Polkadot Parachain haline dönüşecektir. Mainnet, 25 Mayıs 2019 tarihinde piyasaya sürüldü. İlk mainnet projesi olan ChainX, Polkadot Ekolojisi için varlık ağ geçidi inşa edecektir. BTC çapraz zinciri halihazırda tamamlandı. ETH, DOT, FIL, EOS ve diğer varlıklar için çapraz zincirleri kademeli olarak tamamlayacaktır. Chainx ayrıca BTC tabanlı DeFi, sabit coin, Dapp ve diğer uygulamalara dayanak sağlayan ilk Bitcoin akıllı sözleşme platformunu da inşa etti.

ChainX, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, ChainX yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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ChainX Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, ChainX, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte PCX fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen ChainX fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

ChainX Fiyat Geçmişi

PCX fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak PCX kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen ChainX fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

ChainX (PCX) Satın Alma

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PCX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PCX / VND ₫ 1,207.43469 1 PCX / AUD A$ 0.075344 1 PCX / GBP ￡ 0.0357884 1 PCX / EUR € 0.0414392 1 PCX / USD $ 0.04709 1 PCX / MYR RM 0.2081378 1 PCX / TRY ₺ 1.7922454 1 PCX / JPY ¥ 6.7687166 1 PCX / RUB ₽ 3.9386076 1 PCX / INR ₹ 4.0572744 1 PCX / IDR Rp 798.1354735 1 PCX / KRW ₩ 66.9841123 1 PCX / PHP ₱ 2.6822464 1 PCX / EGP ￡E. 2.4166588 1 PCX / BRL R$ 0.2759474 1 PCX / CAD C$ 0.0654551 1 PCX / BDT ৳ 5.7228477 1 PCX / NGN ₦ 75.2234496 1 PCX / UAH ₴ 1.949526 1 PCX / VES Bs 3.34339 1 PCX / PKR Rs 13.2049778 1 PCX / KZT ₸ 24.3356411 1 PCX / THB ฿ 1.5779859 1 PCX / TWD NT$ 1.5228906 1 PCX / AED د.إ 0.1728203 1 PCX / CHF Fr 0.0381429 1 PCX / HKD HK$ 0.3649475 1 PCX / MAD .د.م 0.437937 1 PCX / MXN $ 0.9582815

ChainX Kaynağı

ChainX hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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