Bugünkü Phi Fiyatı

Bugünkü Phi (PHI) fiyatı $ 0,003761 olup, son 24 saatte % 0,26 değişim gösterdi. Mevcut PHI / USD dönüşüm oranı PHI başına $ 0,003761 şeklindedir.

Phi, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- PHI şeklindedir. Son 24 saat içinde PHI, $ 0,003714 (en düşük) ile $ 0,003805 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PHI, son bir saatte +%0,93 ve son 7 günde +%1,48 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 56,99K seviyesine ulaştı.

Phi (PHI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 56,99K$ 56,99K $ 56,99K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,76M$ 3,76M $ 3,76M Dolaşım Arzı ---- -- Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki Phi piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 56,99K. Dolaşımdaki PHI arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,76M.