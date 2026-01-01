BorsaDEX+
Bugünkü canlı I love puppies fiyatı 0,0000000000000661 USD. PUPPIES1 piyasa değeri ise 0 USD. PUPPIES1 / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

PUPPIES1 Hakkında Daha Fazla Bilgi

PUPPIES1 Fiyat Bilgileri

PUPPIES1 Nedir

PUPPIES1 Resmi Websitesi

PUPPIES1 Token Ekonomisi

PUPPIES1 Fiyat Tahmini

PUPPIES1 Fiyat Geçmişi

PUPPIES1 Satın Alma Kılavuzu

PUPPIES1 / İtibari Para Dönüştürücüsü

I love puppies Logosu

I love puppies Fiyatı(PUPPIES1)

1 PUPPIES1 / USD Canlı Fiyatı:

$0,0000000000000661
%0,001D
USD
I love puppies (PUPPIES1) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 19:51:07 (UTC+8)

Bugünkü I love puppies Fiyatı

Bugünkü I love puppies (PUPPIES1) fiyatı $ 0,0000000000000661 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut PUPPIES1 / USD dönüşüm oranı PUPPIES1 başına $ 0,0000000000000661 şeklindedir.

I love puppies, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 3953. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 PUPPIES1 şeklindedir. Son 24 saat içinde PUPPIES1, $ 0,0000000000000661 (en düşük) ile $ 0,0000000000000691 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,000000250694990435 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000000000000316317 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PUPPIES1, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%24,48 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 18,47 seviyesine ulaştı.

I love puppies (PUPPIES1) Piyasa Bilgileri

No.3953

$ 0,00
$ 18,47
$ 27,81K
0,00
420.690.000.000.000.000
420.690.000.000.000.000
%0,00

ETH

Şu anki I love puppies piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 18,47. Dolaşımdaki PUPPIES1 arzı 0,00 olup, toplam arzı 420690000000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 27,81K.

I love puppies Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0000000000000661
24 sa Düşük
$ 0,0000000000000691
24 sa Yüksek

$ 0,0000000000000661
$ 0,0000000000000691
$ 0,000000250694990435
$ 0,000000000000316317
%0,00

%0,00

+%24,48

+%24,48

I love puppies (PUPPIES1) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için I love puppies fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0%0,00
30 Gün$ +0,0000000000000021+%3,28
60 Gün$ -0,0000000000000628-%48,72
90 Gün$ -0,0000000000004339-%86,78
Bugünkü I love puppies Fiyatı Değişimi

Bugün, PUPPIES1, $ 0 (%0,00) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

I love puppies 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,0000000000000021 (+%3,28) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

I love puppies 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, PUPPIES1 değişimi $ -0,0000000000000628 (-%48,72) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

I love puppies 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0000000000004339 (-%86,78) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

I love puppies (PUPPIES1) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

I love puppies Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

I love puppies için Fiyat Tahmini

2030 için I love puppies (PUPPIES1) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, PUPPIES1 için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için I love puppies (PUPPIES1) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında I love puppies fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

I love puppies varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? I love puppies Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, PUPPIES1 varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl I love puppies Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

I love puppies ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de PUPPIES1 satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, I love puppies satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, I love puppies (PUPPIES1) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut -- adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra I love puppies anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
I love puppies (PUPPIES1) Satın Alma Kılavuzu

I love puppies (PUPPIES1) Nedir?

Köpeklerin bir zamanlar hüküm sürdüğü bir dünyada, yeni bir çağ başlıyor: Yavru Köpekler Çağı. Elon tarafından destekleniyor, bırakın köpekler dinlensin. $Puppies kontrolü ele alıyor.

I love puppies Kaynağı

I love puppies hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi I love puppies Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: I love puppies Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 I love puppies ne kadar olacak?
I love puppies yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel I love puppies fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 19:51:07 (UTC+8)

I love puppies (PUPPIES1) Önemli Sektör Güncellemeleri

I love puppies Öne Çıkan Haberler

I love puppies Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız.

