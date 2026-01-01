Bugünkü I love puppies Fiyatı

Bugünkü I love puppies (PUPPIES1) fiyatı $ 0,0000000000000661 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut PUPPIES1 / USD dönüşüm oranı PUPPIES1 başına $ 0,0000000000000661 şeklindedir.

I love puppies, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 3953. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 PUPPIES1 şeklindedir. Son 24 saat içinde PUPPIES1, $ 0,0000000000000661 (en düşük) ile $ 0,0000000000000691 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,000000250694990435 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000000000000316317 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PUPPIES1, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%24,48 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 18,47 seviyesine ulaştı.

I love puppies (PUPPIES1) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3953 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 18,47$ 18,47 $ 18,47 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 27,81K$ 27,81K $ 27,81K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 420.690.000.000.000.000 420.690.000.000.000.000 420.690.000.000.000.000 Toplam Arz 420.690.000.000.000.000 420.690.000.000.000.000 420.690.000.000.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki I love puppies piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 18,47. Dolaşımdaki PUPPIES1 arzı 0,00 olup, toplam arzı 420690000000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 27,81K.