Bugünkü Lendr.fi Fiyatı

Bugünkü Lendr.fi (RWAL) fiyatı $ 0,001305 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut RWAL / USD dönüşüm oranı RWAL başına $ 0,001305 şeklindedir.

Lendr.fi, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- RWAL şeklindedir. Son 24 saat içinde RWAL, $ 0,001305 (en düşük) ile $ 0,001316 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RWAL, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%4,89 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 4,92 seviyesine ulaştı.

Lendr.fi (RWAL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 4,92 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,31M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Lendr.fi piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 4,92. Dolaşımdaki RWAL arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,31M.