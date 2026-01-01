Bugünkü RizzNet Token Fiyatı

Bugünkü RizzNet Token (RZTO) fiyatı $ 0,00049 olup, son 24 saatte % 28,25 değişim gösterdi. Mevcut RZTO / USD dönüşüm oranı RZTO başına $ 0,00049 şeklindedir.

RizzNet Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 3924. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 RZTO şeklindedir. Son 24 saat içinde RZTO, $ 0,000362 (en düşük) ile $ 0,000793 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,009249280743857766 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000426358549854212 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, RZTO, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%22,23 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 5,81K seviyesine ulaştı.

RizzNet Token (RZTO) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3924 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 5,81K$ 5,81K $ 5,81K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,90M$ 4,90M $ 4,90M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki RizzNet Token piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 5,81K. Dolaşımdaki RZTO arzı 0,00 olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,90M.