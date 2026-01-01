Bugünkü SANTA by Virtuals Fiyatı

Bugünkü SANTA by Virtuals (SANTA) fiyatı $ 0,002056 olup, son 24 saatte % 8,78 değişim gösterdi. Mevcut SANTA / USD dönüşüm oranı SANTA başına $ 0,002056 şeklindedir.

SANTA by Virtuals, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- SANTA şeklindedir. Son 24 saat içinde SANTA, $ 0,001881 (en düşük) ile $ 0,002334 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SANTA, son bir saatte +%0,04 ve son 7 günde -%34,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 54,94K seviyesine ulaştı.

SANTA by Virtuals (SANTA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 54,94K$ 54,94K $ 54,94K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BASE

