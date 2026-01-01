Bugünkü SCI6900 Fiyatı

Bugünkü SCI6900 (SCI6900) fiyatı $ 0,0001139 olup, son 24 saatte % 0,43 değişim gösterdi. Mevcut SCI6900 / USD dönüşüm oranı SCI6900 başına $ 0,0001139 şeklindedir.

SCI6900, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- SCI6900 şeklindedir. Son 24 saat içinde SCI6900, $ 0,0001089 (en düşük) ile $ 0,00012 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SCI6900, son bir saatte 0,00% ve son 7 günde 0,00% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 56,55K seviyesine ulaştı.

SCI6900 (SCI6900) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 56,55K$ 56,55K $ 56,55K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 113,90K$ 113,90K $ 113,90K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

