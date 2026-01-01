Bugünkü SHARDS Fiyatı

Bugünkü SHARDS (SHARD) fiyatı $ 0.000513 olup, son 24 saatte % 11.55 değişim gösterdi. Mevcut SHARD / USD dönüşüm oranı SHARD başına $ 0.000513 şeklindedir.

SHARDS, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- SHARD şeklindedir. Son 24 saat içinde SHARD, $ 0.000381 (en düşük) ile $ 0.00155 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SHARD, son bir saatte 0.00% ve son 7 günde -54.24% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 164.38 seviyesine ulaştı.

SHARDS (SHARD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 164.38$ 164.38 $ 164.38 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 513.00K$ 513.00K $ 513.00K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki SHARDS piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 164.38. Dolaşımdaki SHARD arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 513.00K.