Bugünkü Shih Tzu Fiyatı

Bugünkü Shih Tzu (SHIH) fiyatı $ 0,0002897 olup, son 24 saatte % 2,80 değişim gösterdi. Mevcut SHIH / USD dönüşüm oranı SHIH başına $ 0,0002897 şeklindedir.

Shih Tzu, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- SHIH şeklindedir. Son 24 saat içinde SHIH, $ 0,0002665 (en düşük) ile $ 0,0002934 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SHIH, son bir saatte -%0,28 ve son 7 günde -%17,33 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 52,59K seviyesine ulaştı.

Shih Tzu (SHIH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 52,59K$ 52,59K $ 52,59K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Shih Tzu piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 52,59K. Dolaşımdaki SHIH arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.