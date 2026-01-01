Bugünkü Shping Fiyatı

Bugünkü Shping (SHPING) fiyatı $ 0,0019 olup, son 24 saatte % 3,74 değişim gösterdi. Mevcut SHPING / USD dönüşüm oranı SHPING başına $ 0,0019 şeklindedir.

Shping, şu anda piyasa değeri açısından $ 4,34M ile 1359. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,29B SHPING şeklindedir. Son 24 saat içinde SHPING, $ 0,0019 (en düşük) ile $ 0,001975 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,09883818226512335 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SHPING, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%15,07 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 14,71K seviyesine ulaştı.

Shping (SHPING) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1359 Piyasa Değeri $ 4,34M$ 4,34M $ 4,34M Hacim (24 Sa) $ 14,71K$ 14,71K $ 14,71K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 19,00M$ 19,00M $ 19,00M Dolaşım Arzı 2,29B 2,29B 2,29B Maksimum Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Dolaşım Oranı %22,86 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Shping piyasa değeri $ 4,34M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 14,71K. Dolaşımdaki SHPING arzı 2,29B olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 19,00M.