Bugünkü Sigma Fiyatı

Bugünkü Sigma (SIGMA1) fiyatı $ 0,003099 olup, son 24 saatte % 3,71 değişim gösterdi. Mevcut SIGMA1 / USD dönüşüm oranı SIGMA1 başına $ 0,003099 şeklindedir.

Sigma, şu anda piyasa değeri açısından $ 2,79M ile 1569. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 899,85M SIGMA1 şeklindedir. Son 24 saat içinde SIGMA1, $ 0,002967 (en düşük) ile $ 0,003442 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,17333748374701385 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,002734466457720847 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SIGMA1, son bir saatte +%1,07 ve son 7 günde +%5,98 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 53,28K seviyesine ulaştı.

Sigma (SIGMA1) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1569 Piyasa Değeri $ 2,79M$ 2,79M $ 2,79M Hacim (24 Sa) $ 53,28K$ 53,28K $ 53,28K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,79M$ 2,79M $ 2,79M Dolaşım Arzı 899,85M 899,85M 899,85M Toplam Arz 899.849.202,85 899.849.202,85 899.849.202,85 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Sigma piyasa değeri $ 2,79M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 53,28K. Dolaşımdaki SIGMA1 arzı 899,85M olup, toplam arzı 899849202.85. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,79M.