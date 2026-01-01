Bugünkü Simon the Gator Fiyatı

Bugünkü Simon the Gator (SIMON) fiyatı $ 0,0000287 olup, son 24 saatte % 5,12 değişim gösterdi. Mevcut SIMON / USD dönüşüm oranı SIMON başına $ 0,0000287 şeklindedir.

Simon the Gator, şu anda piyasa değeri açısından $ 19,80K ile 3386. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 689,85M SIMON şeklindedir. Son 24 saat içinde SIMON, $ 0,0000269 (en düşük) ile $ 0,0000287 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00509385059964004 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000026989220676151 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SIMON, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%53,49 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 76,72 seviyesine ulaştı.

Simon the Gator (SIMON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3386 Piyasa Değeri $ 19,80K$ 19,80K $ 19,80K Hacim (24 Sa) $ 76,72$ 76,72 $ 76,72 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 19,80K$ 19,80K $ 19,80K Dolaşım Arzı 689,85M 689,85M 689,85M Maksimum Arz 690.000.000 690.000.000 690.000.000 Toplam Arz 690.000.000 690.000.000 690.000.000 Dolaşım Oranı %99,97 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Simon the Gator piyasa değeri $ 19,80K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 76,72. Dolaşımdaki SIMON arzı 689,85M olup, toplam arzı 690000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 19,80K.