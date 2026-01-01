BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
2025 Recap
Bugünkü canlı Simon the Gator fiyatı 0,0000287 USD. SIMON piyasa değeri ise 19.798,77473350311661 USD. SIMON / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı Simon the Gator fiyatı 0,0000287 USD. SIMON piyasa değeri ise 19.798,77473350311661 USD. SIMON / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

SIMON Hakkında Daha Fazla Bilgi

SIMON Fiyat Bilgileri

SIMON Nedir

SIMON Resmi Websitesi

SIMON Token Ekonomisi

SIMON Fiyat Tahmini

SIMON Fiyat Geçmişi

SIMON Satın Alma Kılavuzu

SIMON / İtibari Para Dönüştürücüsü

SIMON Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Simon the Gator Logosu

Simon the Gator Fiyatı(SIMON)

1 SIMON / USD Canlı Fiyatı:

$0,0000287
$0,0000287$0,0000287
+%5,121D
USD
Simon the Gator (SIMON) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 20:36:01 (UTC+8)

Bugünkü Simon the Gator Fiyatı

Bugünkü Simon the Gator (SIMON) fiyatı $ 0,0000287 olup, son 24 saatte % 5,12 değişim gösterdi. Mevcut SIMON / USD dönüşüm oranı SIMON başına $ 0,0000287 şeklindedir.

Simon the Gator, şu anda piyasa değeri açısından $ 19,80K ile 3386. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 689,85M SIMON şeklindedir. Son 24 saat içinde SIMON, $ 0,0000269 (en düşük) ile $ 0,0000287 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00509385059964004 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000026989220676151 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SIMON, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%53,49 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 76,72 seviyesine ulaştı.

Simon the Gator (SIMON) Piyasa Bilgileri

No.3386

$ 19,80K
$ 19,80K$ 19,80K

$ 76,72
$ 76,72$ 76,72

$ 19,80K
$ 19,80K$ 19,80K

689,85M
689,85M 689,85M

690.000.000
690.000.000 690.000.000

690.000.000
690.000.000 690.000.000

%99,97

ETH

Şu anki Simon the Gator piyasa değeri $ 19,80K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 76,72. Dolaşımdaki SIMON arzı 689,85M olup, toplam arzı 690000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 19,80K.

Simon the Gator Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0000269
$ 0,0000269$ 0,0000269
24 sa Düşük
$ 0,0000287
$ 0,0000287$ 0,0000287
24 sa Yüksek

$ 0,0000269
$ 0,0000269$ 0,0000269

$ 0,0000287
$ 0,0000287$ 0,0000287

$ 0,00509385059964004
$ 0,00509385059964004$ 0,00509385059964004

$ 0,000026989220676151
$ 0,000026989220676151$ 0,000026989220676151

%0,00

+%5,12

-%53,49

-%53,49

Simon the Gator (SIMON) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Simon the Gator fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,000001398+%5,12
30 Gün$ -0,0000097-%25,27
60 Gün$ -0,0000804-%73,70
90 Gün$ -0,0002003-%87,47
Bugünkü Simon the Gator Fiyatı Değişimi

Bugün, SIMON, $ +0,000001398 (+%5,12) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Simon the Gator 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,0000097 (-%25,27) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Simon the Gator 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, SIMON değişimi $ -0,0000804 (-%73,70) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Simon the Gator 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0002003 (-%87,47) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Simon the Gator (SIMON) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Simon the Gator Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Simon the Gator için Fiyat Tahmini

2030 için Simon the Gator (SIMON) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, SIMON için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Simon the Gator (SIMON) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında Simon the Gator fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

MEXC Araçları
Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
Simon the Gator varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Simon the Gator Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, SIMON varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl Simon the Gator Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

Simon the Gator ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de SIMON satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Simon the Gator satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, Simon the Gator (SIMON) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut -- adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra Simon the Gator anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
Simon the Gator (SIMON) Satın Alma Kılavuzu

Simon the Gator ile Neler Yapabilirsiniz

Simon the Gator sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.

  • MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    2.800'den fazla tokenle ultra düşük ücretlerle alım satım yapın.

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    500 kata kadar kaldıraç ve geniş kapsamlı likidite ile alım satım yapın.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Token stake edin ve muhteşem airdroplar kazanın.

    MEXC Piyasa Öncesi

    MEXC Piyasa Öncesi

    Resmi olarak listelenmeden önce yeni tokenleri alın ve satın.

MEXC'de Son Derece Düşük İşlem Ücretleriyle Alım Satım

MEXC'de Simon the Gator (SIMON) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.

Spot işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı
Vadeli işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı

MEXC'nin rekabetçi işlem ücretlerini inceleyin

Ayrıca, MEXC'nin Sıfır İşlem Ücreti Festivali ile seçtiğiniz spot işlem çiftleriyle hiçbir ücret ödemeden alım satım yapabilirsiniz.

Simon the Gator (SIMON) Nedir?

Simon the Gator, dolandırıcılar, beceriksizler ve piyasa manipülatörlerinden oluşan "kripto bataklığını kurutmak" için oluşturulmuş cesur ve dobra bir meme coindir. Matt Furie'den esinlenerek timsah gözyaşlarına sıfır tolerans gösteren maskotundan güç alan $SIMON topluluğu, kendisini kötüleyenleri alay etmek, normlara meydan okumak ve filtrelenmemiş, ham şakalarla heyecan yaratarak ilerlemektedir. Hızlı fiyat artışları, büyüyen takipçi kitlesi ve güvenli alan vaat etmeyen bir Telegram kanalıyla Simon the Gator, hem bir hareket hem de bir meme olarak konumlanıyor ve cesurca akımı yakalayanları ödüllendirirken, güvenli oynayanları alay konusu yapıyor.

Simon the Gator Kaynağı

Simon the Gator hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Simon the Gator Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Simon the Gator Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 Simon the Gator ne kadar olacak?
Simon the Gator yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel Simon the Gator fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 20:36:01 (UTC+8)

Simon the Gator (SIMON) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
12-30 13:36:31Sektör Haberleri
比特币现货ETF昨日净流出1930万美元,以太坊现货ETF昨日净流出960万美元
12-30 07:29:57Sektör Haberleri
全網過去24小時內2.99億美元清算，多空雙爆
12-29 23:19:48Sektör Haberleri
RWA部門TVL超越DEX,排名第五大DeFi領域
12-29 10:20:45Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Yatay Seyrediyor, Bitcoin 88.000 $ Aralığını Koruyor, GMT Altcoin Piyasası Kazançlarında Öncülük Ediyor
12-29 06:52:03Sektör Haberleri
聖誕假期間機構離場，現貨比特幣ETF淨流出7.82億美元
12-29 05:49:53Sektör Haberleri
比特币存款情绪持续,过去24小时CEX净流入2,593.63 BTC

Simon the Gator Öne Çıkan Haberler

Japan’s Metaplanet Adds $451M of Bitcoin; Total Holdings Rise to 35,102 BTC

Japan’s Metaplanet Adds $451M of Bitcoin; Total Holdings Rise to 35,102 BTC

December 30, 2025
Metaplanet boosts Bitcoin holdings with $451m Q4 purchase

Metaplanet boosts Bitcoin holdings with $451m Q4 purchase

December 31, 2025
Metaplanet Discloses $451 Million Bitcoin Buy To Close Q4 2025

Metaplanet Discloses $451 Million Bitcoin Buy To Close Q4 2025

December 31, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Simon the Gator Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

SIMON USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı SIMON long veya short pozisyonu açın. MEXC'de SIMONUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

MEXC'de Simon the Gator (SIMON) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Simon the Gator fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
SIMON/USDT
$0,0000287
$0,0000287$0,0000287
+%5,12
%0,00 (USDT)

Keşfedebileceğiniz Daha Fazla Kripto Para

MEXC'de piyasa verileri mevcut olan en popüler kripto paralar

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Tradoor

Tradoor

TRADOOR
Ethereum

Ethereum

ETH
Zcash

Zcash

ZEC

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

CodexField

CodexField

CODEX

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Mind Predict

Mind Predict

MKIT

$0,5538
$0,5538$0,5538

-%86,15

Lighter

Lighter

LIT

$2,616
$2,616$2,616

+%3,68

ForTON

ForTON

FRT

$117,04
$117,04$117,04

+%1,61

OOOO

OOOO

OOOO

$0,02443
$0,02443$0,02443

-%16,19

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

Agusto

Agusto

AGUSTO

$0,00001590
$0,00001590$0,00001590

+%123,31

NINJA RABBIT

NINJA RABBIT

NRABBIT

$0,000000000669
$0,000000000669$0,000000000669

+%67,25

Kryon

Kryon

KRYON

$0,0459623
$0,0459623$0,0459623

+%55,99

CZ S DOG

CZ S DOG

BROCCOLI

$0,02007
$0,02007$0,02007

+%57,78

AIXDROP

AIXDROP

AIXDROP

$0,00005778
$0,00005778$0,00005778

+%46,09

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

SIMON / USD Hesaplayıcı

Miktar

SIMON
SIMON
USD
USD

1 SIMON = 0,0000287 USD