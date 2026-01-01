Bugünkü SoulLayer Fiyatı

Bugünkü SoulLayer (SOULLAYER) fiyatı $ 0,0000022 olup, son 24 saatte % 20,83 değişim gösterdi. Mevcut SOULLAYER / USD dönüşüm oranı SOULLAYER başına $ 0,0000022 şeklindedir.

SoulLayer, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- SOULLAYER şeklindedir. Son 24 saat içinde SOULLAYER, $ 0,00000133 (en düşük) ile $ 0,000002779 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SOULLAYER, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%11,58 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 53,06 seviyesine ulaştı.

SoulLayer (SOULLAYER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 53,06$ 53,06 $ 53,06 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 44,00K$ 44,00K $ 44,00K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 20.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki SoulLayer piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 53,06. Dolaşımdaki SOULLAYER arzı -- olup, toplam arzı 20000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 44,00K.