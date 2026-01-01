Bugünkü Spendler Fiyatı

Bugünkü Spendler (SPDL) fiyatı $ 0,000000025 olup, son 24 saatte % 25,00 değişim gösterdi. Mevcut SPDL / USD dönüşüm oranı SPDL başına $ 0,000000025 şeklindedir.

Spendler, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- SPDL şeklindedir. Son 24 saat içinde SPDL, $ 0,00000002 (en düşük) ile $ 0,000000145 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SPDL, son bir saatte -%13,80 ve son 7 günde -%87,50 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 220,17 seviyesine ulaştı.

Spendler (SPDL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 220,17$ 220,17 $ 220,17 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 250,00$ 250,00 $ 250,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Spendler piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 220,17. Dolaşımdaki SPDL arzı -- olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 250,00.