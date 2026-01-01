Bugünkü Subhub Fiyatı

Bugünkü Subhub (SUBHUB) fiyatı $ 0,002648 olup, son 24 saatte % 1,26 değişim gösterdi. Mevcut SUBHUB / USD dönüşüm oranı SUBHUB başına $ 0,002648 şeklindedir.

Subhub, şu anda piyasa değeri açısından $ 248,91K ile 2678. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 94,00M SUBHUB şeklindedir. Son 24 saat içinde SUBHUB, $ 0,002597 (en düşük) ile $ 0,002935 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,10678849010074244 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,002217848355336538 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SUBHUB, son bir saatte -%6,57 ve son 7 günde -%0,61 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 57,85K seviyesine ulaştı.

Subhub (SUBHUB) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2678 Piyasa Değeri $ 248,91K$ 248,91K $ 248,91K Hacim (24 Sa) $ 57,85K$ 57,85K $ 57,85K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,65M$ 2,65M $ 2,65M Dolaşım Arzı 94,00M 94,00M 94,00M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %9,40 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

