Bugünkü Tenge Tenge Fiyatı

Bugünkü Tenge Tenge (TENGE) fiyatı $ 0,0002632 olup, son 24 saatte % 8,73 değişim gösterdi. Mevcut TENGE / USD dönüşüm oranı TENGE başına $ 0,0002632 şeklindedir.

Tenge Tenge, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 4021. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 TENGE şeklindedir. Son 24 saat içinde TENGE, $ 0,0002623 (en düşük) ile $ 0,0002882 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,002399909686398066 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000117331956742167 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TENGE, son bir saatte -%0,27 ve son 7 günde -%28,17 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 53,98K seviyesine ulaştı.

Tenge Tenge (TENGE) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.4021 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 53,98K$ 53,98K $ 53,98K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 263,20K$ 263,20K $ 263,20K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

