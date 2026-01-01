Bugünkü Alttown Fiyatı

Bugünkü Alttown (TOWN) fiyatı $ 0,0006607 olup, son 24 saatte % 0,61 değişim gösterdi. Mevcut TOWN / USD dönüşüm oranı TOWN başına $ 0,0006607 şeklindedir.

Alttown, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- TOWN şeklindedir. Son 24 saat içinde TOWN, $ 0,0006591 (en düşük) ile $ 0,0006739 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TOWN, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%1,69 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 57,84K seviyesine ulaştı.

Alttown (TOWN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 57,84K$ 57,84K $ 57,84K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,32M$ 1,32M $ 1,32M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Alttown piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 57,84K. Dolaşımdaki TOWN arzı -- olup, toplam arzı 2000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,32M.