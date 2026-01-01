Bugünkü Truvia Fiyatı

Bugünkü Truvia (TRUVIA) fiyatı $ 0,0000000007576 olup, son 24 saatte % 2,01 değişim gösterdi. Mevcut TRUVIA / USD dönüşüm oranı TRUVIA başına $ 0,0000000007576 şeklindedir.

Truvia, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- TRUVIA şeklindedir. Son 24 saat içinde TRUVIA, $ 0,000000000744 (en düşük) ile $ 0,0000000007788 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TRUVIA, son bir saatte +%0,09 ve son 7 günde -%29,27 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 226,39K seviyesine ulaştı.

Truvia (TRUVIA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 226,39K$ 226,39K $ 226,39K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,59M$ 1,59M $ 1,59M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 2.100.000.000.000.000 2.100.000.000.000.000 2.100.000.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Truvia piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 226,39K. Dolaşımdaki TRUVIA arzı -- olup, toplam arzı 2100000000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,59M.