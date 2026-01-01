Bugünkü U Coin Fiyatı

Bugünkü U Coin (UCOIN) fiyatı $ 0,0002998 olup, son 24 saatte % 1,18 değişim gösterdi. Mevcut UCOIN / USD dönüşüm oranı UCOIN başına $ 0,0002998 şeklindedir.

U Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 5578. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 UCOIN şeklindedir. Son 24 saat içinde UCOIN, $ 0,0002913 (en düşük) ile $ 0,0003079 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,06424320268888757 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000279869882592026 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, UCOIN, son bir saatte -%0,04 ve son 7 günde -%3,92 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 57,74K seviyesine ulaştı.

U Coin (UCOIN) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.5578 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 57,74K$ 57,74K $ 57,74K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 299,80K$ 299,80K $ 299,80K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki U Coin piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 57,74K. Dolaşımdaki UCOIN arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 299,80K.