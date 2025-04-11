Unifi Protocol DAO (UNFI) Nedir?

Unifi Protokolü, yeni nesil DeFi gelişimi için yapı taşları sağlayan, gözetim altında olmayan, birlikte çalışabilir, merkeziyetsiz ve çok zincirli akıllı sözleşmelerden oluşan bir gruptur. Unifi, Ethereum tabanlı DeFi ürünlerinin mevcut ekonomisini diğer blok zincirlerinde büyüyen DeFi pazarlarına bağlamak için bir köprü sağlar.

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Unifi Protocol DAO Fiyat Geleceği Tahmini

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Unifi Protocol DAO Fiyat Geçmişi

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UNFI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 UNFI / VND ₫ 5,082.0462 1 UNFI / AUD A$ 0.315138 1 UNFI / GBP ￡ 0.150632 1 UNFI / EUR € 0.174416 1 UNFI / USD $ 0.1982 1 UNFI / MYR RM 0.876044 1 UNFI / TRY ₺ 7.539528 1 UNFI / JPY ¥ 28.505124 1 UNFI / RUB ₽ 16.50015 1 UNFI / INR ₹ 17.06502 1 UNFI / IDR Rp 3,359.32153 1 UNFI / KRW ₩ 281.53319 1 UNFI / PHP ₱ 11.295418 1 UNFI / EGP ￡E. 10.173606 1 UNFI / BRL R$ 1.165416 1 UNFI / CAD C$ 0.275498 1 UNFI / BDT ৳ 24.087246 1 UNFI / NGN ₦ 316.612608 1 UNFI / UAH ₴ 8.20548 1 UNFI / VES Bs 14.0722 1 UNFI / PKR Rs 55.579244 1 UNFI / KZT ₸ 102.427778 1 UNFI / THB ฿ 6.635736 1 UNFI / TWD NT$ 6.41177 1 UNFI / AED د.إ 0.727394 1 UNFI / CHF Fr 0.160542 1 UNFI / HKD HK$ 1.53605 1 UNFI / MAD .د.م 1.84326 1 UNFI / MXN $ 4.031388

Unifi Protocol DAO Kaynağı

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