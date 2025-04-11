Vita Inu (VINU) Nedir?

Vita Inu ($VINU), 2021'den beri BNB Zincirinin OG memesidir. VINU, BSC'deki ilk köpek meme tokenlerinden biridir. Güçlü bir topluluk tarafından destekleniyor ve BSC ekosistemiyle birlikte büyümeye aday.

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Vita Inu Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Vita Inu, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte VINU fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Vita Inu fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Vita Inu Fiyat Geçmişi

VINU fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak VINU kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Vita Inu fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Vita Inu (VINU) Satın Alma

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VINU Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VINU / VND ₫ 0.000280794591 1 VINU / AUD A$ 0.0000000175216 1 VINU / GBP ￡ 0.00000000832276 1 VINU / EUR € 0.00000000963688 1 VINU / USD $ 0.000000010951 1 VINU / MYR RM 0.00000004840342 1 VINU / TRY ₺ 0.00000041679506 1 VINU / JPY ¥ 0.0000015758489 1 VINU / RUB ₽ 0.00000091320389 1 VINU / INR ₹ 0.00000094299061 1 VINU / IDR Rp 0.00018561014165 1 VINU / KRW ₩ 0.00001555534795 1 VINU / PHP ₱ 0.00000062376896 1 VINU / EGP ￡E. 0.00000056233385 1 VINU / BRL R$ 0.00000006417286 1 VINU / CAD C$ 0.00000001522189 1 VINU / BDT ৳ 0.00000133087503 1 VINU / NGN ₦ 0.00001749356544 1 VINU / UAH ₴ 0.0000004533714 1 VINU / VES Bs 0.000000777521 1 VINU / PKR Rs 0.00000307087942 1 VINU / KZT ₸ 0.00000565936729 1 VINU / THB ฿ 0.00000036663948 1 VINU / TWD NT$ 0.00000035426485 1 VINU / AED د.إ 0.00000004019017 1 VINU / CHF Fr 0.00000000887031 1 VINU / HKD HK$ 0.00000008487025 1 VINU / MAD .د.م 0.0000001018443 1 VINU / MXN $ 0.00000022263383

Vita Inu Kaynağı

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