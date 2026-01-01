Bugünkü WhisperFi Fiyatı

Bugünkü WhisperFi (WISP) fiyatı $ 0,0000000000000006 olup, son 24 saatte % 35,00 değişim gösterdi. Mevcut WISP / USD dönüşüm oranı WISP başına $ 0,0000000000000006 şeklindedir.

WhisperFi, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- WISP şeklindedir. Son 24 saat içinde WISP, $ 0,00000000000000044 (en düşük) ile $ 0,00000000000000242 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WISP, son bir saatte +%17,64 ve son 7 günde -%99,98 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 11,26K seviyesine ulaştı.

WhisperFi (WISP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 11,26K$ 11,26K $ 11,26K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 60.000,00T$ 60.000,00T $ 60.000,00T Dolaşım Arzı ---- -- Maksimum Arz 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Toplam Arz 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki WhisperFi piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 11,26K. Dolaşımdaki WISP arzı -- olup, toplam arzı 100000000000000000000000000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 60.000,00T.