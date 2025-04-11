NFT Worlds (WRLD) Nedir?

"NFT Worlds, Ethereum blok zincirinde yaşayan, takas edilemeyen token (NFT'ler) koleksiyonudur. Her NFT Dünyası, hayal edebileceğiniz her şeyin içine kurulabilecek, keşfedilebilir, sınırsız bir dünyadır. NFT Worlds, Minecraft uyumludur, çok oyunculudur, geliştirici API'lere sahiptir, merkeziyetsizdir ve birçok özelliğe ev sahipliği yapar."

NFT Worlds, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, NFT Worlds yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- WRLD staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda NFT Worlds hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, NFT Worlds satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

NFT Worlds Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, NFT Worlds, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte WRLD fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen NFT Worlds fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

NFT Worlds Fiyat Geçmişi

WRLD fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak WRLD kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen NFT Worlds fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

NFT Worlds (WRLD) Satın Alma

Nasıl NFT Worlds satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım NFT Worlds Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

WRLD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WRLD / VND ₫ 192.589551 1 WRLD / AUD A$ 0.01194249 1 WRLD / GBP ￡ 0.00570836 1 WRLD / EUR € 0.00660968 1 WRLD / USD $ 0.007511 1 WRLD / MYR RM 0.03319862 1 WRLD / TRY ₺ 0.28579355 1 WRLD / JPY ¥ 1.0800818 1 WRLD / RUB ₽ 0.62529075 1 WRLD / INR ₹ 0.64699754 1 WRLD / IDR Rp 127.30506565 1 WRLD / KRW ₩ 10.65382773 1 WRLD / PHP ₱ 0.42797678 1 WRLD / EGP ￡E. 0.38546452 1 WRLD / BRL R$ 0.04408957 1 WRLD / CAD C$ 0.01044029 1 WRLD / BDT ৳ 0.91281183 1 WRLD / NGN ₦ 11.99837184 1 WRLD / UAH ₴ 0.3109554 1 WRLD / VES Bs 0.533281 1 WRLD / PKR Rs 2.10623462 1 WRLD / KZT ₸ 3.88160969 1 WRLD / THB ฿ 0.2516185 1 WRLD / TWD NT$ 0.24290574 1 WRLD / AED د.إ 0.02756537 1 WRLD / CHF Fr 0.00608391 1 WRLD / HKD HK$ 0.05821025 1 WRLD / MAD .د.م 0.0698523 1 WRLD / MXN $ 0.15269863

NFT Worlds Kaynağı

NFT Worlds hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: NFT Worlds Hakkında Diğer Sorular Bugünkü NFT Worlds (WRLD) fiyatı nedir? Canlı NFT Worlds (WRLD) fiyatı, 0.007511 USD . NFT Worlds (WRLD) varlığının piyasa değeri nedir? NFT Worlds varlığının mevcut piyasa değeri, $ 5.35M USD . Mevcut WRLD arzının gerçek zamanlı piyasa fiyatı olan 0.007511 USD ile çarpılmasıyla hesaplanır. NFT Worlds (WRLD) varlığının dolaşımdaki arzı nedir? Dolaşımdaki mevcut NFT Worlds (WRLD) arzı, 712.09M USD . NFT Worlds (WRLD) varlığının en yüksek fiyatı nedir? 2025-04-12 tarihi itibarıyla, en yüksek NFT Worlds (WRLD) fiyatı, 0.6322 USD . NFT Worlds (WRLD) varlığının 24 saatlik işlem hacmi nedir? NFT Worlds (WRLD) varlığının 24 saatlik işlem hacmi $ 54.67K USD . MEXC'de daha fazla alım satım yapılabilir token keşfedebilir ve bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacimlerini kontrol edebilirsiniz.

Öne Çıkan Haberler

Zihin Ağı (FHE) Nedir? Tam Kılavuz: Tam Homomorfik Şifreleme Kripto Tokenı Zihin Ağı’na hoş geldiniz, tam homomorfik şifrelemeyi (FHE) kullanarak verilerin yalnızca iletim sırasında değil, hesaplama süresince şifreli kaldığı sıfır güven dijital ekosistemi oluşturan öncü bir proje. Zihin Ağı’nın yerel tokenı $FHE, AI ve blok zinciri çağında güvenliğe yaklaşımımızı yeniden tanımlayan bu devrim niteliğindeki protokolü destekliyor.

Unite (UNITE) Nedir? Mobil Oyunlar için İlk L3 Blok Zincirine Tam Kılavuz Bu makale, Unite’ın temel teknolojisinden piyasa potansiyeline ve aradaki her şeye kadar kapsamlı bir keşif sunmaktadır.