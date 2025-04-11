Verge (XVG) Nedir?

The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016.

Verge, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Verge yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- XVG staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Verge hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Verge satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Verge Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Verge, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte XVG fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Verge fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Verge Fiyat Geçmişi

XVG fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak XVG kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Verge fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Verge (XVG) Satın Alma

Nasıl Verge satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Verge Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

XVG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XVG / VND ₫ 106.15374 1 XVG / AUD A$ 0.006624 1 XVG / GBP ￡ 0.0031464 1 XVG / EUR € 0.0036432 1 XVG / USD $ 0.00414 1 XVG / MYR RM 0.0182988 1 XVG / TRY ₺ 0.157527 1 XVG / JPY ¥ 0.5959116 1 XVG / RUB ₽ 0.3462696 1 XVG / INR ₹ 0.3565782 1 XVG / IDR Rp 70.169481 1 XVG / KRW ₩ 5.880663 1 XVG / PHP ₱ 0.2358144 1 XVG / EGP ￡E. 0.212589 1 XVG / BRL R$ 0.0242604 1 XVG / CAD C$ 0.0057546 1 XVG / BDT ৳ 0.5031342 1 XVG / NGN ₦ 6.6134016 1 XVG / UAH ₴ 0.171396 1 XVG / VES Bs 0.29394 1 XVG / PKR Rs 1.1609388 1 XVG / KZT ₸ 2.1395106 1 XVG / THB ฿ 0.1387314 1 XVG / TWD NT$ 0.1338462 1 XVG / AED د.إ 0.0151938 1 XVG / CHF Fr 0.0033534 1 XVG / HKD HK$ 0.032085 1 XVG / MAD .د.م 0.038502 1 XVG / MXN $ 0.0842904

Verge Kaynağı

Verge hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Verge Hakkında Diğer Sorular Bugünkü Verge (XVG) fiyatı nedir? Canlı Verge (XVG) fiyatı, 0.00414 USD . Verge (XVG) varlığının piyasa değeri nedir? Verge varlığının mevcut piyasa değeri, $ 68.40M USD . Mevcut XVG arzının gerçek zamanlı piyasa fiyatı olan 0.00414 USD ile çarpılmasıyla hesaplanır. Verge (XVG) varlığının dolaşımdaki arzı nedir? Dolaşımdaki mevcut Verge (XVG) arzı, 16.52B USD . Verge (XVG) varlığının en yüksek fiyatı nedir? 2025-04-12 tarihi itibarıyla, en yüksek Verge (XVG) fiyatı, 0.113 USD . Verge (XVG) varlığının 24 saatlik işlem hacmi nedir? Verge (XVG) varlığının 24 saatlik işlem hacmi $ 513.96K USD . MEXC'de daha fazla alım satım yapılabilir token keşfedebilir ve bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacimlerini kontrol edebilirsiniz.

Öne Çıkan Haberler

Zihin Ağı (FHE) Nedir? Tam Kılavuz: Tam Homomorfik Şifreleme Kripto Tokenı Zihin Ağı’na hoş geldiniz, tam homomorfik şifrelemeyi (FHE) kullanarak verilerin yalnızca iletim sırasında değil, hesaplama süresince şifreli kaldığı sıfır güven dijital ekosistemi oluşturan öncü bir proje. Zihin Ağı’nın yerel tokenı $FHE, AI ve blok zinciri çağında güvenliğe yaklaşımımızı yeniden tanımlayan bu devrim niteliğindeki protokolü destekliyor.

Unite (UNITE) Nedir? Mobil Oyunlar için İlk L3 Blok Zincirine Tam Kılavuz Bu makale, Unite’ın temel teknolojisinden piyasa potansiyeline ve aradaki her şeye kadar kapsamlı bir keşif sunmaktadır.