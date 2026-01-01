Bugünkü Yamaswap Fiyatı

Bugünkü Yamaswap (YAMA) fiyatı $ 0,00005258 olup, son 24 saatte % 23,79 değişim gösterdi. Mevcut YAMA / USD dönüşüm oranı YAMA başına $ 0,00005258 şeklindedir.

Yamaswap, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- YAMA şeklindedir. Son 24 saat içinde YAMA, $ 0,000045 (en düşük) ile $ 0,000069 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, YAMA, son bir saatte -%7,60 ve son 7 günde -%47,25 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 555,85 seviyesine ulaştı.

Yamaswap (YAMA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 555,85$ 555,85 $ 555,85 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 52,58K$ 52,58K $ 52,58K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Yamaswap piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 555,85. Dolaşımdaki YAMA arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 52,58K.