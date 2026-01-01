Bugünkü Zyphora Fiyatı

Bugünkü Zyphora (ZYPH) fiyatı $ 0,000000006853 olup, son 24 saatte % 31,23 değişim gösterdi. Mevcut ZYPH / USD dönüşüm oranı ZYPH başına $ 0,000000006853 şeklindedir.

Zyphora, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- ZYPH şeklindedir. Son 24 saat içinde ZYPH, $ 0,000000004956 (en düşük) ile $ 0,000000007159 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZYPH, son bir saatte -%1,41 ve son 7 günde +%0,19 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 710,38K seviyesine ulaştı.

Zyphora (ZYPH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 710,38K$ 710,38K $ 710,38K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 143,91$ 143,91 $ 143,91 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 21.000.000.000 21.000.000.000 21.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

