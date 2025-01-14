ADAMANT Messenger Fiyatı (ADM)
Bugün için canlı ADAMANT Messenger (ADM) fiyatı, 0.0259844 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.94M USD. ADM / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ADAMANT Messenger Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.33M USD
- Gün içindeki ADAMANT Messenger fiyat değişimi -2.34%
- Dolaşımdaki arz: 113.13M USD.
MEXC'deki ADM / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ADM fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, ADAMANT Messenger / USD fiyat değişimi, $ -0.00062397802618597.
Son 30 gün içerisinde, ADAMANT Messenger / USD fiyat değişimi, $ -0.0007212178.
Son 60 gün içerisinde, ADAMANT Messenger / USD fiyat değişimi, $ -0.0005970149.
Son 90 gün içerisinde, ADAMANT Messenger / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00062397802618597
|-2.34%
|30 Gün
|$ -0.0007212178
|-2.77%
|60 Gün
|$ -0.0005970149
|-2.29%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel ADAMANT Messenger fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.01%
-2.34%
+1.49%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
"ADAMANT is a true Blockchain messenger, independent from governments, corporations and even developers. It is possible due to a decentralized network infrastructure, fully open source and run by users. ADM is a utility-token supporting decentralized ADAMANT Messenger infrastructure. Blockchain offers superior security and privacy, not available for typical P2P and centralized messengers. Also, Blockchain provides new possibilities. Users can store and transfer cryptos In-Chat with full control of private keys, use ADAMANT as 2FA and more. In ADAMANT, nobody can control, block, deactivate, restrict or censor accounts. Users take full responsibility for content, messages, media, and goals and intentions of using the Messenger. ADAMANT utilize Fair Delegated Proof-of-Stake consensus, developed in mid 2018. First development steps were made by ADAMANT TECH LABS LP, registered in Ireland. As ADAMANT is decentralized and open source, it is supported and run by community. "
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 ADM / AUD
A$0.041834884
|1 ADM / GBP
￡0.021047364
|1 ADM / EUR
€0.025204868
|1 ADM / USD
$0.0259844
|1 ADM / MYR
RM0.117189644
|1 ADM / TRY
₺0.921926512
|1 ADM / JPY
¥4.082928772
|1 ADM / RUB
₽2.6698971
|1 ADM / INR
₹2.251288416
|1 ADM / IDR
Rp425.973702336
|1 ADM / PHP
₱1.524504748
|1 ADM / EGP
￡E.1.312472044
|1 ADM / BRL
R$0.158244996
|1 ADM / CAD
C$0.037157692
|1 ADM / BDT
৳3.15840382
|1 ADM / NGN
₦40.285694072
|1 ADM / UAH
₴1.10173856
|1 ADM / VES
Bs1.3771732
|1 ADM / PKR
Rs7.24185228
|1 ADM / KZT
₸13.799275464
|1 ADM / THB
฿0.901138992
|1 ADM / TWD
NT$0.860863172
|1 ADM / CHF
Fr0.023645804
|1 ADM / HKD
HK$0.202158632
|1 ADM / MAD
.د.م0.262182596