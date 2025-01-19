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ADO Protocol Fiyatı (ADO)

USD

ADO Protocol (ADO) Canlı Fiyat Grafiği

$0.006777
$0.006777$0.006777
+0.40%(1D)

Bugünkü ADO Protocol (ADO) Fiyatı

Bugün için canlı ADO Protocol (ADO) fiyatı, 0.006777 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. ADO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ADO Protocol Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 121.39 USD
- Gün içindeki ADO Protocol fiyat değişimi +0.45%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında ADO Protocol (ADO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, ADO Protocol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, ADO Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0.0000082137.
Son 60 gün içerisinde, ADO Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.0001289602.
Son 90 gün içerisinde, ADO Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.000429488830825187.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+0.45%
30 Gün$ +0.0000082137+0.12%
60 Gün$ -0.0001289602-1.90%
90 Gün$ -0.000429488830825187-5.95%

ADO Protocol (ADO) Fiyat Analizi

En güncel ADO Protocol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.00666601
$ 0.00666601$ 0.00666601

$ 0.00683347
$ 0.00683347$ 0.00683347

$ 0.01090946
$ 0.01090946$ 0.01090946

--

+0.45%

+0.85%

ADO Protocol (ADO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 121.39
$ 121.39$ 121.39

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ADO Protocol (ADO) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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ADO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ADO / AUD
A$0.01091097
1 ADO / GBP
0.00555714
1 ADO / EUR
0.00657369
1 ADO / USD
$0.006777
1 ADO / MYR
RM0.0304965
1 ADO / TRY
0.24010911
1 ADO / JPY
¥1.05904179
1 ADO / RUB
0.69437142
1 ADO / INR
0.58675266
1 ADO / IDR
Rp111.09834288
1 ADO / PHP
0.39679335
1 ADO / EGP
￡E.0.34034094
1 ADO / BRL
R$0.0413397
1 ADO / CAD
C$0.00975888
1 ADO / BDT
0.8234055
1 ADO / NGN
10.55605851
1 ADO / UAH
0.28537947
1 ADO / VES
Bs0.365958
1 ADO / PKR
Rs1.88929206
1 ADO / KZT
3.59709606
1 ADO / THB
฿0.23306103
1 ADO / TWD
NT$0.22289553
1 ADO / CHF
Fr0.00616707
1 ADO / HKD
HK$0.05272506
1 ADO / MAD
.د.م0.06804108