AI Virtual Agents Fiyatı (AIVIA)
Bugün için canlı AI Virtual Agents (AIVIA) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 753.58K USD. AIVIA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
AI Virtual Agents Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 242.08K USD
- Gün içindeki AI Virtual Agents fiyat değişimi -12.63%
- Dolaşımdaki arz: 999.98M USD.
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Gün içerisinde, AI Virtual Agents / USD fiyat değişimi, $ -0.000114823372246463.
Son 30 gün içerisinde, AI Virtual Agents / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, AI Virtual Agents / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, AI Virtual Agents / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000114823372246463
|-12.63%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel AI Virtual Agents fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-4.97%
-12.63%
+127.21%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$AIVIA is the cryptocurrency powering the AI Virtual Agents ecosystem, currently built on Solana, with future support planned for BASE and BNB Smart Chain to enable multi-chain compatibility. The platform integrates an AI Agent Marketplace that aggregates various AI virtual agents tailored to industries like healthcare, finance, and e-commerce. It allows businesses to automate workflows and enhance customer interactions, while developers can create and monetize innovative AI solutions. Core features include cross-chain operability, tools for onboarding new agents, and a training hub to refine agent performance, incentivized by $AIVIA rewards. The project aims to revolutionize AI-driven interactions across industries with seamless blockchain integration and advanced developer tools.
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