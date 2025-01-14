AICM Marketplace Fiyatı (AICM)
Bugün için canlı AICM Marketplace (AICM) fiyatı, 0.02271861 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 4.54M USD. AICM / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
AICM Marketplace Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 100.75K USD
- Gün içindeki AICM Marketplace fiyat değişimi -7.44%
- Dolaşımdaki arz: 200.00M USD.
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Gün içerisinde, AICM Marketplace / USD fiyat değişimi, $ -0.00182760875084401.
Son 30 gün içerisinde, AICM Marketplace / USD fiyat değişimi, $ +0.0074559956.
Son 60 gün içerisinde, AICM Marketplace / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, AICM Marketplace / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00182760875084401
|-7.44%
|30 Gün
|$ +0.0074559956
|+32.82%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel AICM Marketplace fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-2.13%
-7.44%
-31.80%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
AICM is an AI-powered, blockchain-driven marketplace redefining e-commerce. Starting with custom apparel, we enable creators and vendors to trade and scale whatever they want with transparency and security. Our mission is to revolutionize commerce by merging cutting-edge AI tools with decentralized blockchain technology, paving the way for the future of global trade. The $AICM token powers our AI-driven, blockchain-backed marketplace, enabling seamless transactions, rewards, and exclusive benefits.
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|1 AICM / AUD
A$0.0365769621
|1 AICM / GBP
￡0.0186292602
|1 AICM / EUR
€0.0220370517
|1 AICM / USD
$0.02271861
|1 AICM / MYR
RM0.102233745
|1 AICM / TRY
₺0.8062834689
|1 AICM / JPY
¥3.5884044495
|1 AICM / RUB
₽2.3343371775
|1 AICM / INR
₹1.967431626
|1 AICM / IDR
Rp372.4361699184
|1 AICM / PHP
₱1.3340367792
|1 AICM / EGP
￡E.1.1470626189
|1 AICM / BRL
R$0.1392650793
|1 AICM / CAD
C$0.0324876123
|1 AICM / BDT
৳2.7457712046
|1 AICM / NGN
₦35.1136564299
|1 AICM / UAH
₴0.963269064
|1 AICM / VES
Bs1.20408633
|1 AICM / PKR
Rs6.331676607
|1 AICM / KZT
₸12.0649450266
|1 AICM / THB
฿0.7894716975
|1 AICM / TWD
NT$0.7490325717
|1 AICM / CHF
Fr0.0206739351
|1 AICM / HKD
HK$0.1767507858
|1 AICM / MAD
.د.م0.2283220305