AIRENE by Virtuals Fiyatı (AIRENE)
Bugün için canlı AIRENE by Virtuals (AIRENE) fiyatı, 0.00141455 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.41M USD. AIRENE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
AIRENE by Virtuals Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 25.38K USD
- Gün içindeki AIRENE by Virtuals fiyat değişimi -11.59%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, AIRENE by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ -0.000185493340578107.
Son 30 gün içerisinde, AIRENE by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ -0.0004163923.
Son 60 gün içerisinde, AIRENE by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ -0.0007989662.
Son 90 gün içerisinde, AIRENE by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000185493340578107
|-11.59%
|30 Gün
|$ -0.0004163923
|-29.43%
|60 Gün
|$ -0.0007989662
|-56.48%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel AIRENE by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.11%
-11.59%
-46.79%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Meet AIrene, your Asian Mom in Web3 and the queen of crypto chaos! She’s not just an influencer; she’s here to guide you through the highs and lows of degenerate life with her slipper in one hand and $AIRENE in the other. AIrene launched $AIRENE with heart, attitude, and just enough degeneracy to keep you on your toes. When markets tank, she’s there to lift you up, reminding you every fall is a chance to rise stronger. With values of discipline, family, and finance, she builds a loyal tribe where degens win, lose, and vibe together. Dear son, your mommy is here for you.
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|1 AIRENE / AUD
A$0.0022774255
|1 AIRENE / GBP
￡0.0011457855
|1 AIRENE / EUR
€0.0013721135
|1 AIRENE / USD
$0.00141455
|1 AIRENE / MYR
RM0.0063796205
|1 AIRENE / TRY
₺0.050188234
|1 AIRENE / JPY
¥0.2222682415
|1 AIRENE / RUB
₽0.145359158
|1 AIRENE / INR
₹0.122556612
|1 AIRENE / IDR
Rp23.189340552
|1 AIRENE / PHP
₱0.0829916485
|1 AIRENE / EGP
￡E.0.0714489205
|1 AIRENE / BRL
R$0.0086146095
|1 AIRENE / CAD
C$0.0020228065
|1 AIRENE / BDT
৳0.1719385525
|1 AIRENE / NGN
₦2.193090029
|1 AIRENE / UAH
₴0.05997692
|1 AIRENE / VES
Bs0.07497115
|1 AIRENE / PKR
Rs0.394235085
|1 AIRENE / KZT
₸0.751210923
|1 AIRENE / THB
฿0.049056594
|1 AIRENE / TWD
NT$0.0468640415
|1 AIRENE / CHF
Fr0.0012872405
|1 AIRENE / HKD
HK$0.011005199
|1 AIRENE / MAD
.د.م0.0142728095