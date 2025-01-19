America Fiyatı (AMERICA)
Bugün için canlı America (AMERICA) fiyatı, 0.00245401 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.45M USD. AMERICA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
America Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 796.74K USD
- Gün içindeki America fiyat değişimi +65.06%
- Dolaşımdaki arz: 999.99M USD.
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Gün içerisinde, America / USD fiyat değişimi, $ +0.00096725.
Son 30 gün içerisinde, America / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, America / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, America / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00096725
|+65.06%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel America fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+6.90%
+65.06%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
AmericaCoin is a blockchain-based cryptocurrency project designed to create a decentralized digital currency that reflects the values and principles of American innovation, financial freedom, and economic growth. The project aims to bridge the gap between traditional finance and the future of digital currencies by offering secure, transparent, and scalable solutions for individuals, businesses, and organizations. The primary focus of AmericaCoin is to provide a stable and user-friendly platform for conducting peer-to-peer transactions, enabling economic freedom without the constraints of centralized banking systems. The platform also seeks to foster a vibrant community by creating real-world use cases for the token, supporting a sustainable and growing ecosystem. With a focus on security, low transaction fees, and ease of integration into existing financial infrastructure, AmericaCoin strives to be a leading digital asset that empowers users while contributing to the ongoing adoption of blockchain technology.
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