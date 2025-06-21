AMO Coin Fiyatı (AMO)
Bugün için canlı AMO Coin (AMO) fiyatı, 0,00065435 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 13,87M USD. AMO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
AMO Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki AMO Coin fiyat değişimi -%0,34
- Dolaşımdaki arz: 21,20B USD.
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Gün içerisinde, AMO Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, AMO Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0000261594.
Son 60 gün içerisinde, AMO Coin / USD fiyat değişimi, $ +0,0000380637.
Son 90 gün içerisinde, AMO Coin / USD fiyat değişimi, $ +0,0000299685988692087.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,34
|30 Gün
|$ -0,0000261594
|-%3,99
|60 Gün
|$ +0,0000380637
|+%5,82
|90 Gün
|$ +0,0000299685988692087
|+%4,80
En güncel AMO Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,59
-%0,34
-%4,37
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
AMO is a blockchain infrastructure for the efficient exchange and sharing of all CAR DATA powering the next generation of automobiles. For car users, manufacturers, and relevant service providers, this means that data will no longer be under the centralized control of specific companies, but rather become public assets that allow for valuable services to be made available.
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|1 AMO / VND
₫17,21922025
|1 AMO / AUD
A$0,001007699
|1 AMO / GBP
￡0,000484219
|1 AMO / EUR
€0,000562741
|1 AMO / USD
$0,00065435
|1 AMO / MYR
RM0,0027809875
|1 AMO / TRY
₺0,0259580645
|1 AMO / JPY
¥0,0956070785
|1 AMO / RUB
₽0,0513075835
|1 AMO / INR
₹0,05666671
|1 AMO / IDR
Rp10,727047464
|1 AMO / KRW
₩0,898828247
|1 AMO / PHP
₱0,03742882
|1 AMO / EGP
￡E.0,0331166535
|1 AMO / BRL
R$0,0036054685
|1 AMO / CAD
C$0,0008964595
|1 AMO / BDT
৳0,080066266
|1 AMO / NGN
₦1,014491153
|1 AMO / UAH
₴0,0272929385
|1 AMO / VES
Bs0,0667437
|1 AMO / PKR
Rs0,185783052
|1 AMO / KZT
₸0,3420483755
|1 AMO / THB
฿0,0214037885
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NT$0,019355673
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د.إ0,0024014645
|1 AMO / CHF
Fr0,0005300235
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HK$0,0051366475
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.د.م0,0059742155
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