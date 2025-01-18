Anti Rug Agent Fiyatı (ANTIRUG)
Bugün için canlı Anti Rug Agent (ANTIRUG) fiyatı, 0.00921758 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 9.23M USD. ANTIRUG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Anti Rug Agent Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.83M USD
- Gün içindeki Anti Rug Agent fiyat değişimi +56.58%
- Dolaşımdaki arz: 999.82M USD.
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Gün içerisinde, Anti Rug Agent / USD fiyat değişimi, $ +0.00333068.
Son 30 gün içerisinde, Anti Rug Agent / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Anti Rug Agent / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Anti Rug Agent / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00333068
|+56.58%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Anti Rug Agent fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-8.71%
+56.58%
+177.06%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Anti Rug Agent is made to analyze coins submitted by users and give them a score and analysis on its probability to be a scam/rug. The score is based on different criterias : snipers, top 10 holders % count, age, liquidity, etc. The goal is to protect investors, especially beginners, to fall in the hands of the wrong projects. We will also help more experienced investors with our premium features, for a more in depth analysis of each tokens requested.
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|1 ANTIRUG / AUD
A$0.0148403038
|1 ANTIRUG / GBP
￡0.0075584156
|1 ANTIRUG / EUR
€0.0089410526
|1 ANTIRUG / USD
$0.00921758
|1 ANTIRUG / MYR
RM0.04147911
|1 ANTIRUG / TRY
₺0.327684969
|1 ANTIRUG / JPY
¥1.4399703476
|1 ANTIRUG / RUB
₽0.94480195
|1 ANTIRUG / INR
₹0.7981502522
|1 ANTIRUG / IDR
Rp151.1078446752
|1 ANTIRUG / PHP
₱0.5388597268
|1 ANTIRUG / EGP
￡E.0.464566032
|1 ANTIRUG / BRL
R$0.0558585348
|1 ANTIRUG / CAD
C$0.0132733152
|1 ANTIRUG / BDT
৳1.11993597
|1 ANTIRUG / NGN
₦14.3575791354
|1 ANTIRUG / UAH
₴0.3881522938
|1 ANTIRUG / VES
Bs0.49774932
|1 ANTIRUG / PKR
Rs2.5696769524
|1 ANTIRUG / KZT
₸4.8925071124
|1 ANTIRUG / THB
฿0.3178221584
|1 ANTIRUG / TWD
NT$0.3031662062
|1 ANTIRUG / CHF
Fr0.0083879978
|1 ANTIRUG / HKD
HK$0.0717127724
|1 ANTIRUG / MAD
.د.م0.0925445032