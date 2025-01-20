Barry the badger Fiyatı (BARRY)
Bugün için canlı Barry the badger (BARRY) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. BARRY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Barry the badger Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 204.37K USD
- Gün içindeki Barry the badger fiyat değişimi -1.25%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Barry the badger / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Barry the badger / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Barry the badger / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Barry the badger / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-1.25%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Barry the badger fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+3.25%
-1.25%
+21.92%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Barry the Badger is a memecoin fair launched off of @toshimart, Barry has been making noise with their Full Time artist on board, a unique IP, and a dev who has been ensuring project runway. Barry also has #AI . If you talk to Barry in their TG channel & mention him by name, he will respond and talk to you. Forward looking plans to have an NFT collection, and provide a stake and burn utility as long as project meets certain key milestones. The Barry projects motto is to foster a positive vibe community
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