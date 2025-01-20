BetbuInu Fiyatı (CRYPTO)
Bugün için canlı BetbuInu (CRYPTO) fiyatı, 0.00529965 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. CRYPTO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
BetbuInu Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 85.29 USD
- Gün içindeki BetbuInu fiyat değişimi +0.78%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, BetbuInu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BetbuInu / USD fiyat değişimi, $ -0.0017689346.
Son 60 gün içerisinde, BetbuInu / USD fiyat değişimi, $ -0.0024006508.
Son 90 gün içerisinde, BetbuInu / USD fiyat değişimi, $ -0.002850095313572543.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.78%
|30 Gün
|$ -0.0017689346
|-33.37%
|60 Gün
|$ -0.0024006508
|-45.29%
|90 Gün
|$ -0.002850095313572543
|-34.97%
En güncel BetbuInu fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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+0.78%
+0.78%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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