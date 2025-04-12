Bill the Bear Fiyatı (BILL)
Bugün için canlı Bill the Bear (BILL) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 24.82K USD. BILL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Bill the Bear Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Bill the Bear fiyat değişimi +27.15%
- Dolaşımdaki arz: 888.89B USD.
MEXC'deki BILL / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BILL fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Bill the Bear / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bill the Bear / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Bill the Bear / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Bill the Bear / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+27.15%
|30 Gün
|$ 0
|+19.52%
|60 Gün
|$ 0
|-41.07%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Bill the Bear fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+16.76%
+27.15%
+15.16%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
MEET BILL THE BEAR! Bill is your favorite internet bestie! He got lost at a young age and ended up being raised by a peculiar set of parents. Join him as he looks to make frens on his journey exploring the internet. HOW DID BILL BECOME SUCH A VIRAL SENSATION? Bill is one of the most relatable and loveable bears on the internet. He loves to document his journey in discovering different pockets of the internet and applying his newly learned lessons to his every day life! HOW CAN I BECOME BESTIES WITH BILL? Bill loves to hang out with all of his besties in a variety of different social media rooms. You can find all of his socials from X (twitter) to TG on this website. He is also working on launching other social media accounts over the next month.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 BILL / VND
₫--
|1 BILL / AUD
A$--
|1 BILL / GBP
￡--
|1 BILL / EUR
€--
|1 BILL / USD
$--
|1 BILL / MYR
RM--
|1 BILL / TRY
₺--
|1 BILL / JPY
¥--
|1 BILL / RUB
₽--
|1 BILL / INR
₹--
|1 BILL / IDR
Rp--
|1 BILL / KRW
₩--
|1 BILL / PHP
₱--
|1 BILL / EGP
￡E.--
|1 BILL / BRL
R$--
|1 BILL / CAD
C$--
|1 BILL / BDT
৳--
|1 BILL / NGN
₦--
|1 BILL / UAH
₴--
|1 BILL / VES
Bs--
|1 BILL / PKR
Rs--
|1 BILL / KZT
₸--
|1 BILL / THB
฿--
|1 BILL / TWD
NT$--
|1 BILL / AED
د.إ--
|1 BILL / CHF
Fr--
|1 BILL / HKD
HK$--
|1 BILL / MAD
.د.م--
|1 BILL / MXN
$--