BiohackerDAO (BIOHACK) Nedir?

BiohackerDAO’s mission is to accelerate human enhancement (via DeSci). It's a 10.000+ strong community of founders, scientists, developers, crypto degens, influencers, VCs and more - all united by the mission of data-driven self-optimization. BiohackerDAO is building the most powerful hive mind in this field. The DAO has raised $1.5M, run experiments that generated over 100k data points, shipped products, and more.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

BiohackerDAO (BIOHACK) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi