Bitcoin Treasury Machine Fiyatı (BTM)
Bugün için canlı Bitcoin Treasury Machine (BTM) fiyatı, 0,0000124 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 12,38K USD. BTM / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Bitcoin Treasury Machine Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Bitcoin Treasury Machine fiyat değişimi -%7,43
- Dolaşımdaki arz: 998,16M USD.
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Gün içerisinde, Bitcoin Treasury Machine / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Bitcoin Treasury Machine / USD fiyat değişimi, $ -0,0000012487.
Son 60 gün içerisinde, Bitcoin Treasury Machine / USD fiyat değişimi, $ -0,0000013202.
Son 90 gün içerisinde, Bitcoin Treasury Machine / USD fiyat değişimi, $ -0,000008016915618985246.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%7,43
|30 Gün
|$ -0,0000012487
|-%10,07
|60 Gün
|$ -0,0000013202
|-%10,64
|90 Gün
|$ -0,000008016915618985246
|-%39,26
En güncel Bitcoin Treasury Machine fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%5,43
-%7,43
+%3,70
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$BTM is a community-driven cryptocurrency focused on sustainability, rewards, and long-term value. Our ecosystem includes "BTC rewards, a deflationary with 5% fee model with 100% LP burned, and continuous development to drive adoption. By holding $BTM, users earn passive Bitcoin rewards, making it a unique way to grow your BTC holdings automatically. We are committed to transparency, security, and building a thriving DeFi ecosystem.
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