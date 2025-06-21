Bitcoin Treasury Machine (BTM) Nedir?

$BTM is a community-driven cryptocurrency focused on sustainability, rewards, and long-term value. Our ecosystem includes "BTC rewards, a deflationary with 5% fee model with 100% LP burned, and continuous development to drive adoption. By holding $BTM, users earn passive Bitcoin rewards, making it a unique way to grow your BTC holdings automatically. We are committed to transparency, security, and building a thriving DeFi ecosystem.

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Bitcoin Treasury Machine (BTM) Kaynağı Resmi Websitesi

Bitcoin Treasury Machine (BTM) Token Ekonomisi

Bitcoin Treasury Machine (BTM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BTM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!